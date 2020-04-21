籲國民黨保持政治距離 柯建銘：最快5月8日過紓困預算

立法院今上午即將針對紓困條例修正草案進行表決。對於修法打開財政紀律上限，未來政府可視疫情追加預算，不超過前期規模，立法院民進黨團總召柯建銘表示，這有一點像「超前部署」，疫情未來發展不明，一定要「未雨綢繆」，並表示若今表決通過草案，最快5月8日可以通過1500億元追加的特別預算。

立法院數度針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1及第11條條文修正草案」召開朝野協商，仍破局，今舉行院會，將進行逐條表決。

對於民進黨團提出第11條條文修正動議「本條例所需經費上限為新台幣2100億元，並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議」。換言之，政府可視疫情再追加2100億元預算，被國民黨批評是「空白授權」。

柯建銘則表示，未來的疫情發展有太多不可控因素，這有一點像超前部署，讓行政院有很大的處理權限，以應付所有可能的狀況，「一定要未雨綢繆」。

他也批評國民黨是為反對而反對，在全國上下需要團結的時刻，盼除了保持社交距離，也請國民黨保持「政治距離」，避免政治操作。

至於紓困特別預算最快何時可以通過，柯建銘表示，最快行政院長蘇貞昌可在本周五針對特別預算追加案至立法院備詢，下周還有3天委員會，也必須請立法院長游錫堃召開朝野協商，最快應該是5月8日。