台灣省議會前議長劉炳偉病逝 享壽67歲

台灣省前議長、前立委劉炳偉今天凌晨在板橋中興醫院過世，享壽67歲，生前他曾罹患口腔癌，市議員劉美芳是他女兒，去年退出立委選舉就是因劉炳偉病重，今天已規畫召開記者會，因事發突然來不及取消，仍會繼續進行。

劉炳偉家族三代從政，劉炳偉父視劉順天房地產起家致富後熱中政治，當過前台北縣議員、板橋鎮長、市長。劉炳偉27歲就參選板橋市民代表，一路擔任代表、主席一直到前台灣省議長，1992年他弟弟劉炳華當選立委，1994年他擔任前台灣省議長，成為最後一任，也是劉家政治光環最鼎盛的時候，後來他也選上立委。

不過在退休後，劉炳偉深受癌症所苦，去年他女兒劉美芳爭取國民黨提名參選新北市板橋東區立委，卻忽然宣布退選。當時劉美芳指劉炳偉罹癌開刀後，身體情況不理想，檢查報告出爐發現癌細胞移轉，希望退選陪伴父親接受治療。自身病況治療，她決定退出此次國民黨板橋東區立委初選。