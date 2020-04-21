【即時短評】歧視就在疫情蔓延時...意識形態至上的民進黨

歧視就在疫情蔓延時？從執意稱「武漢肺炎」、小明之亂、湖北血友病童，以及近來的張經義事件，民進黨一路以來都被質疑「逢陸必反」，現在民進黨立委更進一步修法要限制陸配及其子女的健保權益。原來只要立場對了，任何歧視都是可以容忍，甚至被鼓勵。

民進黨對中國大陸和其他國家的國人一再出現雙重標準。針對陸配和其子女退保訂定嚴格規範，30年未回國的美國夫婦返台發現確診，其中妻子無健保，兩人醫療費用全民埋單，蘇貞昌卻緩頰說他們終究是台灣人，要國人別太計較。不禁讓人納悶：難道陸配及其子女就不是台灣人嗎？

2月中發生的「小明之亂」，陸委會原有條件開放陸配子女返台，因民粹壓力被迫作罷，擁有我國居留權、中華民國國籍的陸配子女不能回來，但在台外僑卻可以；湖北血友病童也因是陸配子女，被烏龍爆料是中國人，最後才發現他們都是中華民國籍。所以只要跟大陸扯上關係，即便擁有我國國籍，但在台享有一切的權益都被視為「特權」。

近來歐美疫情嚴重，我國確診者境外移入的案例大量增加，政府卻未對歐美入境者全面檢疫，但已解除封城的武漢台人不僅要註記，回台還要使用類包機模式和集中檢疫。難道只有大陸回來的危險，歐美回來就不危險？反中立場凌駕於專業判斷，若防疫出現破口，中央扛得起嗎？

日前譚德賽公開指責台灣對他人身攻擊，蔡英文總統一句「台灣向來反對任何形式的歧視」反擊回去，但以此來檢視民進黨對大陸的雙重標準，卻格外諷刺。這樣兩套標準的模式不僅不公平，也顯示民進黨意識形態至上的心態。