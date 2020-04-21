綠委修健保法挨批歧視陸配 馬英九：防疫期搞意識形態

民進黨立委蔡易餘提出健保法修法，主張領有居留證的大陸配偶，每季在台未住滿45日者應予退保。國民黨立委批評民進黨對陸配與外配是兩套標準，若要修法，應針對濫用健保的情形杜絕，不該有針對性；前總統馬英九指此退保規定明顯歧視，在防疫當頭，民進黨卻大搞意識形態，應受嚴厲譴責。

蔡易餘提案增訂健保法第13條之一，「依台灣地區與大陸地區人民關係條例以依親居留身分進入台灣地區並參加本保險者，每季在台灣地區居住期間未滿45日者，應予退保」。提案說明指出，非國民領有居留證明者，在台必須有一定期間的居住事實，「尤其中國大陸人士」以依親居留身分來台者未長期居住，應檢討其投機性使用健保之行為。

馬英九辦公室表示，陸生納保無疾而終，民進黨立委還想針對特定族群單獨設立退保規定，此種作法是毫不避諱的雙重標準，違反公平原則，明顯歧視；這也證明蔡總統所謂的人道考量與人權價值，以及民進黨向來強調的進步價值，根本是欺騙民眾的空話。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，應該針對濫用健保的情形立法杜絕，不該有針對性或差別待遇。國民黨團首席副書記長林奕華說，現在應專心防疫，而非藉疫情期間夾帶意識形態濃厚的法案想要趁勢過關，社會觀感很差；且健保議題應該重視公平性，必須針對所有海外的狀況及身分來討論。

國民黨團總召林為洲說，立法不該有兩套標準，否則就是歧視，檢討長期住國外卻享有健保的台灣人或是外國配偶，國民黨並不反對，但要用相同標準。

文化大學社科院院長趙建民表示，修法假如是一體適用，而非針對某一地區當然可以，但民進黨執政後就出現差別性待遇，包括針對武漢的台灣人回台、張經義事件等，只要跟大陸扯上邊就不是特別的公平，這樣的心態對於未來兩岸關係的發展恐怕會造成大災難。