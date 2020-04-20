快訊

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

宅在家引發「離婚潮」？疫情只是婚姻關係的照妖鏡

質疑學校無警覺心 義守大學緊鄰染疫商城學生恐慌

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
義大世界涵蓋飯店、學校與商場，義守大學（圖左側）位於購物商場（圖右側）對面，學生憂心有人染疫。記者徐白櫻／攝影
義大世界涵蓋飯店、學校與商場，義守大學（圖左側）位於購物商場（圖右側）對面，學生憂心有人染疫。記者徐白櫻／攝影

義大世界購物商場被列為染疫官兵的足跡之一，昨天被高雄市府公布後，緊鄰商城的義守大學不少學生感到害怕，因商城是不少學生用餐與打工的場所，校園留言板發言踴躍，認為校方應啟動遠距教學。義守大學表示，啟動遠距教學須依據教育部規定辦法，現階段對於疫情掌握中，學生若須自主管理，請假會從寬認定。

昨晚高市府公布新冠肺炎確診者去過義大商城，消息迅速在校園傳開，有學生在dcard留言說，打電話問學校有無應變措施，竟被回答義大百貨很遠、東西很貴、應該不會有學生去吧？

學生說，上周五、六、日都去mall（商城）吃飯，真的好害怕。也有人說，outlet最近都在促銷打折，一定很多人去，擔憂此事件後會出現群聚感染，學校應該啟動遠距教學。

校方表示，目前全校都還是維持正常上課，學校餐廳用餐區已裝隔板，昨晚發信通知學生請假辦法，學生若須健康自主管理，對請假會從寬辦理。此外，學校已建置完整的遠距教學設施，隨時可啟動，不過實施時間須依照教育部防疫停課標準規定辦理，學校會持續關注疫情不敢輕忽。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

敦睦艦隊24人確診 帛琉官員：當地染疫機率低

和大陸14歲COSER上床染疫？ 男子愚人節玩笑被辦

確診軍人曾在五股買早餐 業者暖喊：沒有人是自願染疫

中職／5名球員前往義大商城 悍將聲明強化健康管理

相關新聞

質疑學校無警覺心 義守大學緊鄰染疫商城學生恐慌

義大世界購物商場被列為染疫官兵的足跡之一，昨天被高雄市府公布後，緊鄰商城的義守大學不少學生感到害怕，因商城是不少學生用餐...

疫情效應？ 清大「生科系」考生暴增5倍

清華大學生命科學系19日舉行109學年度大學個人申請第二階段筆試及面試。推測受到新冠病毒疫情影響，今年申請清華生科系的考...

弱勢助學2.0 嶺東科大防疫紓困 每月最高6千

新冠肺炎疫情讓國內外不少行業受嚴重衝擊，許多公司放無薪假、裁員或減薪，造成不少學生的家庭經濟發生困難。台中市嶺東科技大學為了讓校內學生能夠安心就學，籌措了三百萬元「防疫紓困金」，緊急協助這波受難學生，保障學生就學權益。

台中海線3軍人確診 教育局要求校園加強3措施

敦睦艦隊傳出軍官確診後，台中市政府今天下午開記者會表示，18日和19日共有3起確診案例，3人都是軍官與實習生，足跡包括高...

熱門新聞

疫情效應？ 清大「生科系」考生暴增5倍

某大學科系甄選生三分之二有英檢成績 李家同批：對弱勢不公

不只徐若瑄 這些人也用研究自己的技術報告拿到碩士

實驗學校成風潮 5年成長10倍

國中英聽考倒官員 議員狠轟會考開窗學生怎麼辦？

清大生科招生大熱門 入學考新冠病毒最新研究

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。