質疑學校無警覺心 義守大學緊鄰染疫商城學生恐慌

義大世界購物商場被列為染疫官兵的足跡之一，昨天被高雄市府公布後，緊鄰商城的義守大學不少學生感到害怕，因商城是不少學生用餐與打工的場所，校園留言板發言踴躍，認為校方應啟動遠距教學。義守大學表示，啟動遠距教學須依據教育部規定辦法，現階段對於疫情掌握中，學生若須自主管理，請假會從寬認定。

昨晚高市府公布新冠肺炎確診者去過義大商城，消息迅速在校園傳開，有學生在dcard留言說，打電話問學校有無應變措施，竟被回答義大百貨很遠、東西很貴、應該不會有學生去吧？

學生說，上周五、六、日都去mall（商城）吃飯，真的好害怕。也有人說，outlet最近都在促銷打折，一定很多人去，擔憂此事件後會出現群聚感染，學校應該啟動遠距教學。

校方表示，目前全校都還是維持正常上課，學校餐廳用餐區已裝隔板，昨晚發信通知學生請假辦法，學生若須健康自主管理，對請假會從寬辦理。此外，學校已建置完整的遠距教學設施，隨時可啟動，不過實施時間須依照教育部防疫停課標準規定辦理，學校會持續關注疫情不敢輕忽。