義媒爆秘密安排教宗訪陸 外交部：傳言不評論

義大利一份政論雜誌指出，教廷國務院長帕洛林正秘密安排教宗訪問中國大陸，首站武漢。外交部今晚回應，這則義大利媒體近兩周前所報導的內容，是未經過查證的傳言，外交部對此不評論。

義大利雜誌「真相」（La Verita）日前披露了此一消息，並指出，友中的義國政府積極促成此事，帕洛林與義國總統府、總理府高層在「封城」期間仍密會商討。

外交部發言人歐江安表示，我國駐教廷大使館與教廷一向保持密切聯繫，駐館日前向教廷瞭解，以及透過相關管道查詢的結果，這則義大利媒體近兩周前所報導的內容，是一則未經過查證的傳言，因此外交部不會評論。

外交部表示，目前我國與教廷的關係良好，雙方的合作沒有改變，將持續推動改善中國的宗教自由，使中國大陸的天主教徒能早日享有自由，實現正常的宗教生活。