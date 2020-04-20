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要經濟部長盡量用國語答詢遭批 廖國棟：族人反映聽不懂台語

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委廖國棟（右）今在經濟委員會質詢時表示，盼經濟部長沈榮津（左）盡量用大家都聽得懂的國語來答詢 圖／擷自廖國棟臉書
國民黨立委廖國棟（右）今在經濟委員會質詢時表示，盼經濟部長沈榮津（左）盡量用大家都聽得懂的國語來答詢 圖／擷自廖國棟臉書

國民黨立委廖國棟今在經濟委員會質詢時表示，盼經濟部長沈榮津盡量用大家都聽得懂的國語來答詢，引來台灣基進立委陳柏惟批評。廖國棟今透過臉書強調，常收到鄉親族人反映，說聽不太懂台語質詢，不明白官員的回答內容，卻被媒體下標「立法院不准說台語？藍委禁止官員台語答詢」，他要澄清，這完全是錯誤的訊息。

廖國棟指出，他在當立委之前是在偏鄉擔任醫師，長期為不同族群診療，不管是中文、閩南語、或者他的母語阿美語，都能夠流暢地與人對談，但這不表示所有族人鄉親都聽得懂閩南語，所以他才會請經濟部長「盡量」用國語溝通。

廖國棟表示，「原住民族語言發展法」第一條明示原住民族語言為國家語言，國家語言發展法第三條也明示「國家語言」係指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語，蔡總統在2017年5月26日原住民語言發展法通過時說「未來，原住民每一族的語言，都是我們的「國家語言」。

廖國棟說，政府會依法聘用專職的族語教師和族語推廣員，原住民族地區的大眾運輸及公共設施，則會設置當地的族語標示。族人上法院時可以選擇講族語，法院必須準備翻譯。」但立法院從2017年到現在都沒有依法聘用，導致他用族語問政時，還要自己兼翻譯，甚至有委員拜託他使用國語，「那時候也沒有記者報導漢人立委禁止原住民委員說族語，何以今天會有？」

廖國棟說，原住民很多鄉下長輩都聽不懂閩南語，才會有這次的問題發生。他要再次呼籲民進黨執政的立法院，趕緊依法補足原住民族語人力，如果今天有族語翻譯，他又何必拜託經濟部長盡量用「國語」溝通呢？

前立委蔡正元也聲援指出，講「台語」嚴格上講是「閩南語台灣話」，「台語」不是「獨立語言」，只是閩南語的分支，是「中國移民」從福建帶到台灣島的語言。廖國棟是原住民立委經濟部長不可能不知道，答覆原住民立委就要懂得尊重原住民，要嘛用原住民語言回答，要嘛尊重原住民選擇的語言。

國家語言 原住民語 廖國棟 沈榮津

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