韓國瑜：中央提供完整疫情訊息 地方才能做到滴水不漏

中央公布敦睦艦隊24例確診者中，高雄市有9人。高雄市府今天又公布第三波確診者足跡，市長韓國瑜在應變會議後記者會中嚴詞要求中央，在敦睦艦隊4月9日灣靠左營軍港後，到15日官兵生結束任務，這6天到底有沒有人下船？到社區消費接觸多少人？「中央提供完整訊息，地方才能做到滴水不漏。」

高雄市衛生局昨天公布第一波7處足跡熱點，今天上午新增第二波14處足跡，不乏熱門餐廳、旅館等，下午又公布第三波，分別為西堤楠梓後昌新店、凱莉都汽車旅館，共23處熱點。

韓國瑜表示，根據疫調結果發現，昨天中央公布4月15日才下軍艦，與事實有落差，根據高雄方面的疫調，14日晚上 這些確診患者就已經在高雄有消費行為，趴趴走的地點已調查出來。9日至13日凌晨、或15日放假過程中，這744人 是否完整確實在軍艦上？有沒任何理由下船到社區活動？這是高雄需要軍方能完全協助進一步了解部分，呼籲軍方 充分協助，因為高雄很擔心確診者有超乎想像的接觸感染行為。

韓國瑜說，面對社區感染的風險，高市府將進行演練，由市府人事處、研考會共同研擬，要預防最壞情況。高雄有很多透天厝、社區大樓等，還有市府辦公大樓，市府會找出模擬地點，開始做防疫演練。

韓國瑜表示，5月1日勞動節即將放連續假期，正好敦睦艦隊管制14天期限也涵蓋到51勞動節，所以請中央流行疫情指揮中心思考，51勞動節要如何放假？是比照往年？還是會調整51勞動節的放假？要盡快盡速告知，地方政府才好部署。

衛生局長林立人表示，敦睦艦隊744人中有300多人設籍高雄，環保局已進行清查了解。高雄市9個確診個案，市府在疫調查時原以為4月15日才放假，但14日傍晚就有確診個案在高風險點消費的足跡，於是又回溯清查，才查出更多足跡熱點。