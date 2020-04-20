【重磅快評】發言人穿燒國旗T恤亮相！丁允恭別來亂了

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，總統府發言人丁允恭今天在總統府前受訪時身著一件手持打火機燃燒國旗圖案的T恤，被藍委批評對輕藐國旗、徹底失格，並質疑「這是蔡總統的意思嗎？」丁隨後臉書發文解釋，表示他因為收到緊急臨時約訪，所以穿著T恤就受訪了，未料圖樣引起誤解。

前一陣子，整個行政院團團隊忙於疫情，未料卻先後發生內政部長徐國勇宣布取消全國性酒測、徐國勇函送警政署長陳家欽及華航送口罩掛上華航布條等事件 ，蘇貞昌先後發了三頓脾氣，質疑疫情嚴峻時刻「為什麼要這樣亂？」、「不要來亂」、「不要湊熱鬧」等重話，口氣嚴厲，不管有無道理，都讓國人印象深刻。

丁允恭是總統府發言人之一，言行自然格外受矚目，T恤風波後，總統府一直保持沈默，但疫情發燒，還差點波及三軍統帥，要是換作蘇貞昌，恐怕老早就爆發了，只是，蘇貞昌管不到丁允恭，也輪不到他來發脾氣；不過，他斥責內政部、華航的用詞，其實也滿適合用在丁允恭身上，蔡總統若願意的話，倒是可以參考一下。

丁允恭事後解釋T恤的圖樣，指它是台灣當代史戲劇的主題T恤，因為鼓勵本土文創，所以平時會穿著相關服裝，他並期待台灣文化相關產業能夠蓬勃發展；電視劇「國際橋牌社」劇組也回應說，指這件T恤的圖案設計是依據戲劇欲傳達的時代背景而繪製，希望呈現1990年代的社會氛圍，希望藍委能夠認識這部劇，共同支持台灣記憶作品。

其實，有關丁允恭對國旗的認知，早在去年韓國瑜參選總統期間提出廣建高山升旗台的政見時就曾有表述，去年十月他在臉書指出，比起在高山上蓋升旗台，讓國旗能夠每個早晨在這座塔樓（指總統府）繼續升起，以證明這國家繼續昂然存在，作為人民的屏障，隔絕獨裁橫暴的統治，這應該來得重要得多吧，他並標註「也是下班文」，以文青式的作文批判對手政見，目的是要蔡英文助攻，保住民進黨政權，但當時至少他還守住了底線，等到下班後才發臉書。

半年前，丁允恭才說要讓國旗能夠每個早晨在這座塔樓繼續升起，今天卻在帶塔樓前穿起火燒國旗的T恤，到底那一個才是真正的丁允恭？丁說是臨時約訪就穿出來亮相，但在上班時間如此穿著應該不是臨時打扮，他說要「鼓勵本土文創」，如果是下班後穿T恤，相信沒有人會有意見，就如同半年前他下班後寫臉書談升旗，也沒有人說不可以，所以，這次請就丁發言人別來亂了。