行政院：紓困貸款可以開放非營利的慈善團體申請

新冠肺炎疫情延燒，已有1.4萬勞工放無薪假，但至今也有高達十幾萬人曾經依法遭隔離或檢疫14天，遭隔離期間或照顧隔離家屬者若沒有薪資，依法可向衛福部申請每天1000元的防疫補償金，合計最高1萬4000元。但放無薪假的勞工，若遭隔離或檢疫能否申請？衛福部表示，只要隔離期間雇主沒有給薪，勞工就可申請補償。

2020-04-20 14:41