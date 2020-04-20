行政院：紓困貸款可以開放非營利的慈善團體申請
時代力量立法委員邱顯智、王婉諭今針對「非營利組織紓困議題」開記者會，呼籲行政院利用特別預算編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」，讓非營利組織也能申貸。行政院政務委員龔明鑫表示，確有相關討論，可以開放非營利的慈善團體申請。
邱顯智、王婉諭今提出三訴求，包含一、行政院各部會盤點其主管非營利組織紓困需求；二、特別預算編列專款注入信保基金，辦理「非營利組織信用保證專案」；三、單一窗口協助中小型非營利組織與銀行交涉，順利取得紓困貸款。
行政院今舉行「民生物資盤點」紓困記者會，由政委龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季、衛福部次長何啟功出席。龔明鑫會中指出，事實上時力立委的建議，在政院融資平台已經有這樣的討論，確實是可以開放到非營利的慈善團體申請。
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