接見台灣國家聯盟成員 游錫堃：台美建交並非不可能

立法院長游錫堃今天接見「台灣國家聯盟」總召集人吳樹民一行，成員郭重國執行委員及黃帝穎皆指出應該重視護照的英文正名問題，建議可以將護照上英文改為台灣，並由行政部門直接刪除護照上ROC字樣，並未涉及違法，透過護照條例修正案讓人民選擇。隨後也提出華航正名問題，可將機身上面的「China」先修改成較不明顯的字樣，避免他國誤會華航為中國籍航空公司。

游錫堃說，華航正名問題，蔡英文總統也相當關切，未來將分短中長期目標來執行。其次，美國對中國戰略改變後，包括美國彭思副總統及國務卿龐培歐均曾發言支持促進台美關係進展，因此台美建交、承認台灣並非不可能發生。在立法院可以協助的部份，就是透過國會外交，促進台美更多良性互動。

隨後，游和聯盟各成員亦針對促轉條例的修改、國家語言法展現台灣主體及國家正常化等議題交換意見。雙方晤談60分鐘後，在致贈紀念品與合影留念後於上午11時30分結束。