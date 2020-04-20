府發言人穿火燒國旗衣 羅智強酸：有前途 官會越做越大

海軍敦睦艦隊24人感染新冠肺炎，總統府發言人丁允恭今穿著一件打火機燃燒國旗圖樣的黑色上衣受訪，遭國民黨立委批評態度輕藐離譜。國民黨革命實踐研究院院長、北市議員羅智強在臉書酸丁允恭「有前途」，官會越做越大。

羅智強說，在其他國家，總統的發言人穿一件火燒國旗的衣服代表官方開記者會，任他拗一千個理由，下台一萬次也不夠；但丁允恭是蔡英文總統的發言人，穿著這件衣服，大概可以預見這人官只會愈做愈大，真是一個瓦釜雷鳴的美好時代。