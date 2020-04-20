府發言人穿焚燒國旗T恤 法務部長避答是否違法

總統府發言人丁允恭今天早上受訪時穿著焚燒國旗樣式的衣服，遭國民黨立委洪孟楷批評是徹底失格。洪孟楷稍早在立法院司法及法制委員會詢問法務部長蔡清祥，丁允恭穿著的衣服圖樣是否違法？蔡清祥回答，事實如何由承辦單位認定。

洪孟楷在臉書上表示，丁允恭上午受訪說明艦隊染疫事件，然而身穿一件黑色衣服卻讓全民傻眼，上面圖示很明顯是拿打火機燃燒青天白日滿地紅國旗，發言人是代表總統發言，所以這代表總統對於國旗的態度嗎？總統府的發言人卻對於國旗如此輕藐態度，徹底失格，離譜到沒有下限。

洪孟楷說，防疫期間「Taiwan can help」伴隨青天白日滿地紅國旗各地做外交，蔡英文總統也曾說過「國旗不是哪一個黨的專利」，所以能夠把國旗拿出來、秀出去，這是全台兩千三百萬人共同的驕傲，既然如此，又怎麼能夠容忍發言人穿這樣的衣服呢？

洪孟楷指出，「刑法」第160條規定，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。總統府發言人，是不是已經有犯法之嫌？明明解釋艦隊染疫，卻穿這樣的衣服受訪，已經不能講是豬隊友，因為很顯然，他根本跟全台2300萬人不同隊。在世界各國，國旗都是最大公約數，汙辱國旗也等於汙辱國家，總統府發言人正在汙辱我國國旗，希望蔡英文總統展現捍衛台灣的決心，並追問蔡總統能接受「燒國旗」嗎？

丁允恭之後也在臉書貼文回應，他穿的是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，「因為站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿著相關服裝。我始終都期待，台灣的文化相關產業能夠蓬勃發展，也相信這是我們走向世界的重要契機。」