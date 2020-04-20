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影／艦隊染疫 總統曾見黃曙光！總統府：有保持距離
海軍敦睦艦隊目前已有24人確診新冠肺炎，各界關注參謀總長黃曙光是否有蔡英文總統有相關互動？總統府發言人丁允恭今表示，黃總長曾於4月16日赴官邸參加例行會議，當日會議座位間隔皆1.5公尺以上保持安全社交距離，與會人員全程配戴口罩，事先量測體溫，進入官邸前也進行手部及鞋子消毒，當時會議場所及設備都以更高頻次進行消毒作業，所以整體的狀況是安全的。
因應防疫必要，總統相關會議的防疫部署，都依照中央流行疫情指揮中心專業指導，從嚴安排，但為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統的日常健康狀況。
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