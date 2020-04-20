獨／口罩換美國防護衣原料？假的，是買的不是交換！

外交部長吳釗燮於3月18日宣布，台美簽訂共抗新冠肺炎共同聲明。當時吳釗燮表示，將用每周捐給美國10萬個口罩，換取美方為台灣保留30萬件防護衣原料。而外交部也在上周宣布，第一批防護衣原料已經做成成品運抵台灣。不過事實上，這筆30萬件防護衣的合約，是在2月底就已敲定，而且是「交易」而非「交換」。

外交部公布「口罩換防護衣原料」後，民眾普遍叫好，認為這是一筆划得來的交換，畢竟相對來說口罩成本較低，提供防護衣原料的杜邦公司的防護衣產品則獨步全球；而且當時政府正在籌組「防護衣國家隊」，若這些原料送到台灣，由台灣的廠商加工生產，對於建立台灣的防護衣產能，也有一定的幫助。

不過知情人士指出，其實疾管署早在二月下旬就已經開始向杜邦接洽「購買防護衣」的相關事由。而向杜邦購買防護衣的建議，最早是由台大公衛學院院長詹長權提出建議，並接洽台灣的杜邦公司和位於柬埔寨的杜邦防護衣加工台商後，再由疾管署接手完成。

期間行政院一度希望這批防護衣在台灣加工生產，但因為相關認證、法律和技術轉移等問題恐曠日廢時，因此最後還是決定交給柬埔寨的台商來生產。包含原料和加班、生產費用，每件約台幣100多元。行政院於2月25日，由秘書長李孟諺主持會議，會同工業局、疾管署等單位，確定這筆交易。

對此外交部坦承這是筆交易，但仍強調外交部角色。外交部表示，詹長權院長於2月25日協助與杜邦公司聯繫，經我國政府評估，該防護衣對醫護人員相當重要，我國政府於是與AIT溝通，確保杜邦能夠供應我方。當時杜邦公司在美國已經沒有原料，在美方協助之下，杜邦願提早在3月初從盧森堡供料，運往柬埔寨製作。

行政院則表示，政府原本就展開超前部署，各方整備，因此很早就想掌握國內、國外原料，但當時不包括杜邦的原料。行政院說，我方又透過外交部與AIT溝通，「敲定我國與美國雙邊合作的模式之後，才確保杜邦原料可提前於三月初進口台灣，我們也才對外宣布合作的內容」。

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