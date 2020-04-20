綠黨籲正視病患醫療需求 大麻二酚參照維生素列管

綠黨今天在立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲衛福部應將大麻二酚(CBD)參照維生素列管，並呼籲經濟部輔導中小企業建立綠色經濟產業鏈，除保障病患醫療人權，也有助台灣經濟發展和轉型。

去年已有民眾於公共政策網路參與平台提案「開放醫療用大麻」，獲超過五千人附議，今年2月8日連署通過後，衛福部依法須在5月8日前有所正式回應。綠黨副秘書長李菁琪表示，在420全球大麻日這一天，綠黨呼籲衛福部應重視病患的醫療需求。

李菁琪說，根據世界衛生組織WHO研究，大麻二酚對健康並不會產生不利影響，也不會導致成癮，因此沒有被濫用的可能性。甚至國外常將大麻二酚用於抗精神病、止吐、抗發炎、抗痙攣等醫療用途。

綠黨共同召集人劉崇顯說，大麻二酚是大麻其中一種成分，相關產品在美國、日本、德國等超過45個國家，都屬可合法流通商品。但衛福部2017年公告大麻二酚為藥品列管，取得方式等重要規定都沒有提出說明。讓病患及執法人員無法可循，從公告至今，申請自用專案進口成功者僅10多人，在幾乎沒合法管道的情況下，有些病患只能鋌而走險去黑市買。

醫師賴彥合也提到，大麻近50年來，因美國毒品戰爭而充滿汙名與誤解。但大麻可謂是最有醫療潛力的植物之一，各國已經陸續出現大規模的試驗。綠黨表示，綠黨在2020立委選舉時，就將醫用大麻衍生製劑合法化作為主要政見，也獲高度迴響。有鑒於近年越來越多國家核准大麻的醫療使用，無數病患因此受益，也呼籲衛福部應將大麻二酚(CBD)參照維生素列管，經濟部並輔導中小企業建立綠色經濟產業鏈。