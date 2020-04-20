火燒國旗衣惹議 丁允恭喊誤解「呈現民主得來不易」

總統府發言人丁允恭今身著一件手持打火機燃燒國旗圖樣的上衣在府前受訪，引發國民黨立委洪孟楷質疑，這是代表總統對國旗的態度？丁允恭隨後在臉書解釋，T-shirt的圖樣引起一些誤解，這是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，主題是台灣民主化過程中間，相關的抗議場面的抽象式表述，並非在侮蔑國家，而是呈現民主得來不易。

丁允恭臉書全文如下：

因為收到緊急的臨時約訪，所以穿著T-shirt就受訪了。而T-shirt的圖樣引起一些誤解，所以在此做一些說明：

1.這是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，因為站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿著相關服裝。我始終都期待，台灣的文化相關產業能夠蓬勃發展，也相信這是我們走向世界的重要契機。

2.而這個圖面的主題，是台灣民主化過程中間，相關的抗議場面的抽象式表述。我想這並不是在侮蔑國家，反而是呈現我們當今民主的得來不易，大家要更珍惜我們共同擁有的國家。

3.意外引起了話題非常不好意思，希望不要影響大家聚焦於防疫工作。