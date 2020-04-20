府發言人身著燒國旗衣 藍委：這是總統對國旗的態度？

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，總統府發言人丁允恭今身著一件手持打火機燃燒國旗圖樣的上衣在府前受訪，引發國民黨立委洪孟楷質疑，這是代表總統對國旗的態度？

洪孟楷在臉書指出，丁允恭上午受訪說明艦隊染疫事件，卻身穿一件黑色衣服讓全民傻眼，上面圖示很明顯是拿打火機燃燒青天白日滿地紅國旗，發言人是代表總統發言，「所以這代表總統對於國旗的態度？」他批評，總統府的發言人卻對於國旗如此輕藐態度，徹底失格，離譜到沒有下限。

洪孟楷表示，防疫期間「Taiwan can help」伴隨青天白日滿地紅國旗各地做外交，蔡英文總統也曾說過「國旗不是哪一個黨的專利」，能把國旗拿出來、秀出去，這是全台2300萬人共同的驕傲，既然如此，又怎麼能夠容忍發言人穿這樣的衣服？

洪孟楷說，刑法第160條規定，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。總統府發言人是不是已經有犯法之嫌？明明解釋艦隊染疫，卻穿這樣的衣服受訪，已經不能講是豬隊友，因為很顯然，他根本跟全台2300萬人不同隊。

洪孟楷說，在世界各國，國旗都是最大公約數，汙辱國旗也等於汙辱國家，總統府發言人正在污辱我國國旗，請蔡英文總統展現捍衛台灣的決心，並反問蔡英文總統能接受「燒國旗」嗎？