漢子燕子不接中常委 朱立倫:參與黨務對市政有幫忙嗎？

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕婉拒出任國民黨指定中常委。對此，國民黨前主席朱立倫今受訪表示，參與黨務到底對市政是有幫忙的嗎？許多地方首長的重心都放在地方市政工作上，「我們應該多體諒」。

朱立倫表示，對於地方首長來講，最大的壓力是怎麼把市政工作做好，參與黨務到底對市政是有幫忙的嗎？目前很多地方首長一心一意，把所有重心都放在地方市政工作上，應該多與體諒。

對於近來黨中央與立院黨團配合得很好，朱立倫表示，大家還是希望台灣有一個比較強而有力、能夠監督的在野黨，國民黨前一段日子表現讓大家失望，希望大家加油。