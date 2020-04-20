獨／王建煊爆罹癌：做公益做到眼睛閉起來為止

久未公開露面的監察院前院長王建煊日前接受聯合報專訪，透露他的近況，他自認身體大不如前，自己罹患攝護腺癌，妻子蘇法昭則患有阿茲海默症及肌少症，因為站不穩常摔到頭破血流。

王建煊夫妻二人長年投身公益，視錢財如身外之物，兩人什麼都捐，不僅前後捐出1億多元，也要把身後的「臭皮囊」也捐給醫學系解剖研究。

王建煊說，雖然健康不如以往，但只要還能動一定努力去演講、做公益，「做到不能做、眼睛閉起來為止。」

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