羅智強公布革實院「智勝鮮師」 蔣萬安、李柏毅入列

國民黨革命研究實踐院院長羅智強今射出革實院第三支箭，邀請20名黨公職民代加入革實院「智勝鮮師」陣容，未來除了擔任培訓國民黨青年的重責大任外，也將擔任直播節目「未來沙龍」與談人；此外他也感謝20名民代老師在國民黨最低迷的時刻響應1000萬募款計畫，慷慨解囊。

第一波革實院「智勝鮮師」名單，立委部分有吳怡玎、洪孟楷、陳以信、曾銘宗、魯明哲、蔣萬安、賴士葆、鄭正鈐；議員包括朱珍瑤、李柏毅、邱于軒、林耕仁、徐弘庭、秦慧珠、張斯綱、陳偉杰、鐘沛君、戴錫欽、羅廷瑋、徐巧芯。

羅智強表示，革實院未來將採取微型化、分散化、去中心化以及直播化的新平台做法，將媒體多元的形式整合在一起，年輕朋友可以用微型化互動方式，跟「智勝鮮師」有更多激盪跟火花。除了這20名民代師資外，未來也會去尋訪專家學者擴展師資陣容。

師資之一的桃園立委魯明哲表示，現在革實院的革已經從過去「革命的革」變成「改革的革」，希望用新媒體的方法讓大家重新認識國民黨。

此外，革實院副院長游淑慧表示，革實院上周開通線上捐款，目前已收到超過100個人的捐款，感謝大家響應。有人說防疫時期國民黨很難表現，但現在國民黨可以做的就是厚植自己的實力向下紮根，改革實踐。