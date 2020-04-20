陳時中狂潮擋不住？大數據看「選台北市長」戰力有多強！

image source:組圖/翻攝自網路

文／葛緯詩

台灣在武漢肺炎防疫的表現上可圈可點，近日更頻傳零確診好消息，陳時中因為擔任中央流行疫情指揮中心的指揮官，這次防疫中出色的表現受到不少肯定，網路聲量跟著水漲船高，甚至還傳出民眾力拱當行政院長、參選台北市長的聲音。從網路口碑「政治人物」近3個月（2020年01月18日至2020年04月16日）的網路聲量排行榜來看，陳時中的網路聲量高達117萬2528筆，僅次於高雄市長韓國瑜的165萬8912筆，甚至還超越總統蔡英文的93萬1074筆。

image source:網路口碑「政治人物」





網友熱心想出路！阿中當行政院長、台北市長都支持



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，網路上希望陳時中出來選台北市長的聲音，從熱門關鍵字可以看到「選舉」兩字，相關討論集中在像是「如果陳時中選台北市長，你會支持嗎」等話題；但同時也有陳時中在4月16日的正式回應，提到自己沒有選舉的打算「什麼時候都沒有」，讓粉絲們相當失望。

除此之外，話題也不僅只是圍繞在市長選舉上，網路上甚至有希望陳時中疫情後高升的期盼聲音，像是關於「行政院」的討論圍繞在希望陳時中接下任行政院長，認為「 選舉多累還要跑行程」，或是至少擔任行政院副院長的聲音。

▲熱門關鍵字裡，出現選舉、高升行政院長等相關字詞。

image source:熱門關鍵字/KEYPO大數聚關鍵引擎(分析區間:2020/03/19-2020/04/17)





好感度爆棚！陳時中若選台北市長有贏面

如果陳時中代表民進黨出征下一屆台北市長選舉，目前最有可能碰上的對手分別為國民黨推派的蔣萬安，以及目前擔任台北市副市長，外界視為柯文哲接班人的黃珊珊。透過網路正負評比較，蔣萬安在年初立委選舉擊敗吳怡農後，參選2022台北市長的好感度就一度飆升。

行政院副院長陳其邁在10日受訪直言「陳時中選台北市長，現在沒人贏得了他」，另外陳時中防疫表現也獲台北市長柯文哲「接近滿分」的肯定，加上媒體民調帶動討論，讓陳時中參選台北市長的好感度上升，聲勢可與年初的蔣萬安比肩，足見陳時中累積的政治聲望，確實有一搏的機會。

▲網友討論2022台北市長選戰，陳時中的好感度與蔣萬安有得拚。

image source:網路好感度/KEYPO大數聚關鍵引擎(分析區間:2020/03/19-2020/04/17)





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