林為洲提敦睦艦隊四質疑 批國防部根本在「逆時中」

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨政策會執行長、立院黨團總召林為洲。本報資料照片
國民黨政策會執行長、立院黨團總召林為洲。本報資料照片

敦睦艦隊24人確診新冠肺炎。國民黨政策會執行長、立院黨團總召林為洲在臉書表示，國防部根本在「逆時中」，除了敦睦艦出訪未知會疫情指揮中心外，下船也未戴口罩，違反指揮中心指引原則，相較於二月的寶瓶星號的檢疫措施根本是天差地別。

林為洲提出四點質疑，第一、敦睦艦出訪未知會疫情指揮中心，簡單來說就是沒參與防疫計畫，國防部自己蠻幹；第二、帛琉下船接觸人群，未戴口罩，違反指揮中心指引原則；第三、四月初已出現病徵，未通報指揮中心；第四、下船上岸，未依指揮中心相關SOP。

林為洲說，大家可能忘了，二月份寶瓶星號郵輪128人是如何在指揮中心安排下安全回家的，當時陳時中還說了一句：「這場仗，我們打贏了！」感動全國人民。跟這次的敦睦艦隊相較下根本是天差地別的建議措施。

林為洲表示，查明真相、究責、補漏，以及避免再發生是現在該做的事。他也質疑，防疫指揮中心ㄧ級開設，有真正落實讓指揮官統整資源、指揮各部會嗎？日前零確診讓人以為幸福就在咫尺，卻又痛苦地從新開始，盼台灣加油。

林為洲 疫情 口罩

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