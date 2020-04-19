高雄一天增8例 韓國瑜開直播對中央喊話

高雄市長韓國瑜今晚主持防疫會議後，晚間9點多在臉書開直播對中央喊話，要求中央盡速提供敦睦艦隊744官兵足跡訊息，及戶籍或居住在高雄市的百餘名官兵名單，讓高雄能進一步展開疫調，掌握接觸史、活動史。

敦睦艦隊24名確診者中，有8名是高雄子弟，韓國瑜說，744名官兵都是從高雄離開，高雄必須提高防疫規格，立刻展開部署，要求中央除提供當中100多名住高雄的官兵名單，另外16位確診者雖住外縣市，究竟曾在高雄停留多久，也請中央盡快給答案，

韓國瑜說，高雄市新冠肺炎本土感染一直保持為零，本土登革熱也是零，防疫有一些成果，高雄今天突然增加8例，出現那麼大的破口，讓他內心沉重。

韓國瑜也對中央喊話說，敦睦艦隊染疫案應該比照郵輪「鑽石公主號」，曾與確診者在同一建築物、賣場等共處15分鐘以上，就應該發出細胞簡訊，提醒民眾多留意。

韓也說，市府今天已對左營海軍基地、高鐵等大眾運輸場站徹底消毒，也已要求確診者足跡熱點7處賣場、百貨等，明天閉館徹底消毒，經過衛生單位檢查才能營業。