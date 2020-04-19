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敦睦艦隊群聚高雄8確診 韓國瑜要求公布744官兵足跡

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敦睦艦隊群聚高雄8確診 韓國瑜要求公布744官兵足跡

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府召開「因應郭睦艦隊群聚疫情應變指揮臨時會議」，希望中央也提供敦睦艦隊群聚感染案中，非高雄籍的其他16名確診個案資料，了解他們當時是如何離開高雄的？記者徐如宜／攝影
高雄市政府召開「因應郭睦艦隊群聚疫情應變指揮臨時會議」，希望中央也提供敦睦艦隊群聚感染案中，非高雄籍的其他16名確診個案資料，了解他們當時是如何離開高雄的？記者徐如宜／攝影

國軍敦睦艦隊昨天爆發3例確診，今天又增加21例與敦睦艦隊相關確診案例。24確診個案中，高雄就有8人，高雄市防疫團隊除進行密切接觸者疫調外，還要了解非高雄籍的16名確診個案，當天是如何離開高雄的？

高雄市政府今晚在召開「因應郭睦艦隊群聚疫情應變指揮臨時會議」時，就同步通知確診者在高雄的7處足跡熱點，包括漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好事多大順店、四維羽球場及小港郵局，即時起只出不進，且明天7處需閉館緊急消毒，至於後天否是可以恢復營業？需等到明日再專業評估判定。

高雄市衛生局今天針對敦睦艦隊群聚疫情確診病例初步疫調，確診個案們在4月15日到17日停留過漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好事多大順店、四維羽球場及小港郵局。所以在臨時會議的同時，就已通知這些地方必須「只出不進」，且明天要閉館消毒，漢神巨蛋是全館都要閉館。

韓國瑜表示，744名高雄左營軍港為下艦處，此時此刻是高雄市最嚴峻的防疫時刻，中央流行疫情指揮中心不能低估敦睦艦隊帶來的疫情影響，一定要列為國家級的位階警訊，包括發所謂的細胞簡訊，讓附近民眾了解744名官兵所到的地點。高雄市也迫切需要了解744人中列籍高雄市的100多人的名冊，了解滯留的地點、去過的商圈等。

高雄市衛生局長林立人表示，目前24名確診個案中，有8人設籍高雄。雖然其他官兵一採都是陰性，但當初這744人是怎麼離開高雄去放假的？希望中央指揮中心能給高雄這些足跡訊息。另外就是高雄以外的16名確診個案資料，這些人在4月15日至17日，是在高雄的何處停留？希望各縣市可以分享資訊，才可以進行後續工作。

至於高雄的8例確診個案，高雄市衛生局今晚就會進行密切接觸者的疫調，包括同住的家人等，開出居家隔離通知書，進行14天的隔離。衛生局也需要請軍方了解，4月9日至15日的這6天靠岸期，這744名官兵生有沒有在軍區裡面和外面活動？讓地方政府進行後續的強化措施。

高雄市政府召開「因應郭睦艦隊群聚疫情應變指揮臨時會議」，希望中央也提供敦睦艦隊群聚感染案中，非高雄籍的其他16名確診個案資料，了解他們當時是如何離開高雄的？記者徐如宜／攝影
高雄市政府召開「因應郭睦艦隊群聚疫情應變指揮臨時會議」，希望中央也提供敦睦艦隊群聚感染案中，非高雄籍的其他16名確診個案資料，了解他們當時是如何離開高雄的？記者徐如宜／攝影

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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