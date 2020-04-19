敦睦艦隊5名阿兵哥在宜蘭確診 今送進負壓隔離病房
敦睦艦隊的實習生及軍人昨天有3人確診新冠肺炎，船上700多人分別送各地檢疫所連夜採檢後，指揮中心今天公布又有21人確診。據了解，其中有5人在宜蘭，下午被送進醫院負壓隔離病房治療。
700多名敦睦艦隊的實習生及軍人分別送到全國6個檢疫所。根據掌握消息，其中有106名艦隊的實習生及阿兵哥今天凌晨送到宜蘭，經過連夜把檢體送去台北檢驗後，證實有5人確診，今天中午及下午阿兵哥陸續被送進醫院隔離治療，車輛直接走地下室專用通道，與一般病人隔開。
宜蘭縣衛生局對於確診人數不願證實，但宜蘭縣共有23間負壓隔離病房，足以收治新冠病人，阿兵哥就醫過程的前後都會做好消毒工作，做到滴水不漏 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言