敦睦艦隊5名阿兵哥在宜蘭確診 今送進負壓隔離病房

敦睦艦隊的實習生及軍人昨天有3人確診新冠肺炎，船上700多人分別送各地檢疫所連夜採檢後，指揮中心今天公布又有21人確診。據了解，其中有5人在宜蘭，下午被送進醫院負壓隔離病房治療。

700多名敦睦艦隊的實習生及軍人分別送到全國6個檢疫所。根據掌握消息，其中有106名艦隊的實習生及阿兵哥今天凌晨送到宜蘭，經過連夜把檢體送去台北檢驗後，證實有5人確診，今天中午及下午阿兵哥陸續被送進醫院隔離治療，車輛直接走地下室專用通道，與一般病人隔開。

宜蘭縣衛生局對於確診人數不願證實，但宜蘭縣共有23間負壓隔離病房，足以收治新冠病人，阿兵哥就醫過程的前後都會做好消毒工作，做到滴水不漏 。