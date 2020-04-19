快訊

台中衛生局公布染疫海軍疫調足跡 這些地方他們都走過

敦睦艦隊染疫 蔡英文三點聲明回應了

敦睦艦隊5名阿兵哥在宜蘭確診 今送進負壓隔離病房

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
敦睦艦隊的實習生及軍人昨天有3人確診新冠肺炎，船上700多人分別送各地檢所採檢後，指揮中心今天公布又有21人確診。據了解，其中5人在宜蘭檢出確診，正被送進醫院負壓隔離房治療。圖／指揮中心提供
敦睦艦隊的實習生及軍人昨天有3人確診新冠肺炎，船上700多人分別送各地檢所採檢後，指揮中心今天公布又有21人確診。據了解，其中5人在宜蘭檢出確診，正被送進醫院負壓隔離房治療。圖／指揮中心提供

敦睦艦隊實習生及軍人昨天有3人確診新冠肺炎，船上700多人分別送各地檢疫所連夜採檢後，指揮中心今天公布又有21人確診。據了解，其中有5人在宜蘭，下午被送進醫院負壓隔離病房治療。

700多名敦睦艦隊的實習生及軍人分別送到全國6個檢疫所。根據掌握消息，其中有106名艦隊的實習生及阿兵哥今天凌晨送到宜蘭，經過連夜把檢體送去台北檢驗後，證實有5人確診，今天中午及下午阿兵哥陸續被送進醫院隔離治療，車輛直接走地下室專用通道，與一般病人隔開。

宜蘭縣衛生局對於確診人數不願證實，但宜蘭縣共有23間負壓隔離病房，足以收治新冠病人，阿兵哥就醫過程的前後都會做好消毒工作，做到滴水不漏 。

實習 軍人 敦睦艦隊

延伸閱讀

敦睦艦隊染疫究責 國防部：成立專案小組調查

敦睦艦隊成最大群聚案 艦上感染已不只一波

敦睦艦隊再增確診案例 海軍疫情擴大

國防部調查敦睦艦隊疫情破口：誠實面對 絕不隱瞞

相關新聞

【每周精摘】華航更名風暴 林佳龍、蘇貞昌有惡紫奪朱之嫌

民進黨政府的「口罩外交」，竟引發華航的「更名」風波，而且從府院黨到立法院，幾乎所有朝野政黨都參戰，令人始料未及。從民進黨第一次執政來，無論是「正名」或「更名」都常常引發不小爭議，此次事件，凸顯雖然疫情當下，政治議題卻從來沒有缺席。雖然身居配角，但還是搶盡風頭。

敦睦艦隊5名阿兵哥在宜蘭確診 今送進負壓隔離病房

敦睦艦隊的實習生及軍人昨天有3人確診新冠肺炎，船上700多人分別送各地檢疫所連夜採檢後，指揮中心今天公布又有21人確診。...

華航改名民進黨態度趨保守 簡勤佑：大家繼續看下去

國民黨日前推出「林佳龍的華航改名計時器」，要全民一起監督交通部長林佳龍多久才能實踐承諾，國民黨更酸「笑你不敢」。國民黨行...

磐石艦官兵群聚染疫 王定宇：為何不用遵守居檢規定

敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，中央疫情指揮中心昨天連夜採檢700名官兵，今天公布有21人確診，民進黨籍立委王定宇今...

柯文哲臉書呼籲對岸 阻擋台灣參加WHO是不對的

新冠疫情升溫，台灣捐贈口罩給全球疫情嚴重國家，台北市長柯文哲今天於臉書貼文，指芬蘭國會議員批評芬蘭政府，因爲對岸的壓力，...

韓國瑜接中常委 鄭照新：把中南部聲音融入黨內決策

高雄市長韓國瑜接下國民黨中常委一職，高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，這是依照國民黨黨章的規定而必須如此，黨有需求，韓國瑜認...

林修全／民進黨 派系共治？恐怖平衡？

2006年7月23日，民進黨全代會正式通過解散派系的提案，不過，民進黨派系迄今仍持續運作，而且新潮流系的影響依然屹立不搖，因此，要成為民進黨共主，要先懂得派系共治，甚至巧妙運用恐怖平衡。

泊左營軍港敦睦艦3確診 韓國瑜：感到心理壓力很大

停泊高雄左營軍區的敦睦艦隊，傳出3人確診感染新冠肺炎病毒，高雄市長韓國瑜今到高雄捷運、左營高鐵站、台鐵等大眾運輸場站視察...

蔡連任就職演說 學者：恐難為兩岸關係滅火

兩岸關係並未因為總統大選結束而緩和，這一波新冠肺炎疫情，台灣進一步採取對抗姿態，配合美國，蔡英文總統五二○就職演說

軍艦染疫擴大？ 高雄衛生單位嚴陣以待

軍艦染疫引起全國高度關注，衛福部疾管署高屏管制中心表示，艦隊官集中檢疫後，如果篩出陽性反應就送醫處理，若檢出陰性則需集中...

影／接中常委救韓國瑜？ 侯友宜說話了

國民黨主席江啟臣上任後有意指派5席縣市長為指定中常委，對此韓國瑜已表示同意，但新北市長侯友宜遲未點頭，侯今再度被問是否意...

陳建仁：今年1月底世衛才宣告緊急事件 為時已晚

新冠肺炎防疫期間，世界衛生組織的示警動作引發正反兩派意見。副總統陳建仁表示，2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出...

熱門新聞

圖表看疫情／星國確診病例破6千 俄國單日增6060例確診創新高

敦睦艦隊染疫官兵返台中 確診前曾與親友接觸

海軍敦睦艦隊七百官兵初篩 已有確診新冠肺炎

將公布軍艦感染者社區足跡 國防部鞠躬道歉

新冠疫情新高峰 海軍確診今增21人另有1人境外移入

直播／我今又新增22例確診…21例在敦睦艦隊上 總累積達420病例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。