華航改名民進黨態度趨保守 簡勤佑：大家繼續看下去

國民黨日前推出「林佳龍的華航改名計時器」，要全民一起監督交通部長林佳龍多久才能實踐承諾，國民黨更酸「笑你不敢」。國民黨行銷數位科技長簡勤佑在臉書報告該話題七天內的變化，他發現相關新聞越來越少，交通部也改口說困難度高，究竟華航會不會真的改名，大家就繼續看下去。

簡勤佑表示，一開始民進黨立委提議後，民眾黨先出來說現階段不適合，11日民進黨立委再建議華航拿掉「China」，第二天有更多民進黨立委出來讚聲，林佳龍也在此時喊話。第三天換行政院長蘇貞昌出面要求拿掉標誌，國民黨、時代力量、民眾黨也同意改名；第四天則是大家都同意了，立法院準備排案。

不過第五天出現了變化。簡勤佑表示，當天立法院把案子拉下來協商，只有國民黨副秘書長、議員謝龍介反對改名，這時行政院也突然說很難改；到了第六天，立法院又不審此案，民進黨團總召柯建銘還在黨團協商，後來民進黨突然喊不優先處理，第七天交通部則繼續跟大家說很難改。

簡勤佑表示，可以看出來一開始各家媒體都報得很開心，新聞超多，也有很多人出來喊話同意正名，後來新聞越來越少，交通部也改口說困難度高，立法院更直接不演了拉去黨團協商。

簡勤佑說，民進黨立委自以為的好球被打回去，一開始還很開心的都接，後來才發現很難收拾。現在不管是民意，還是各政黨都同意正名，剩下只等執政黨執行華航改名，究竟會不會真的改就繼續看下去。