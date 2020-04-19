柯文哲臉書呼籲對岸 阻擋台灣參加WHO是不對的

新冠疫情升溫，台灣捐贈口罩給全球疫情嚴重國家，台北市長柯文哲今天於臉書貼文，指芬蘭國會議員批評芬蘭政府，因爲對岸的壓力，刻意拖延台灣所捐贈的口罩和呼吸器，他也呼籲對岸，阻擋台灣參加WHO是不對的。

柯文哲於臉書提到，年初他率團訪問北歐，在芬蘭與國會議員Mikko Kärnä晚宴，Mikko告訴他，如果要看北極光，自己是最好的導遊，席間氣氛融洽，雙防談了許多，而Mikko對台灣的熱情友好，令人印象深刻。

柯文哲又說，這幾天他看到Mikko在Twitter上痛批芬蘭政府，一個多月來因爲對岸的壓力，刻意拖延台灣所捐贈的口罩和呼吸器，擔心這樣的拖延「很要命」，會讓芬蘭付出不少人命做代價。

柯文哲表示，他過去當醫生，搶救生命時，只會考慮怎麼救，從沒想過醫材來自哪裡、有沒有什麼政治考量？搶救生命不需太多雜念，從醫轉政後，深刻感受到，當一個政府處處政治考量，而不是對人民的痛苦優先考量，甚至封鎖人民可以獲得資源的管道，那就更可怕了。

柯文哲表示，如今全球對防疫物資的需求迫切，台灣卻連捐贈口罩給需要的國家，都還要被阻擋，更凸顯過去被孤立的處境，而這樣的孤立對世界沒有好處，他要再次呼籲對岸，阻擋台灣參加WHO是不對的。

柯文哲表示，「健康是基本人權，更是普世價值」，台灣沒有任何理由被拒於全球防疫體系之外，中國不分青紅皂白的封殺，只會激化台灣民眾、甚至國際間對中國的反感，他也祈願疫情盡速趨緩，但願遠方的朋友Mikko與其國家早日得到充足醫療物資，一起度過這次難關。