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韓國瑜接中常委 鄭照新：把中南部聲音融入黨內決策

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新。記者蔡孟妤／攝影
高雄市新聞局長鄭照新。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長韓國瑜接下國民黨中常委一職，高雄市新聞局長鄭照新今受訪說，這是依照國民黨黨章的規定而必須如此，黨有需求，韓國瑜認為應該幫忙，同時他也希望能藉此把中南部基層的聲音融入黨內決策。

鄭照新說，因為依照國民黨黨章，必須要有5席的縣市首長做指定中常委，一定要這樣做，不做是不行的，所以接收到中央這樣的請託，市長一方面覺得應該要團結一致，所以如果黨有這樣的需求，應該要幫忙。

此外，鄭照新說，現在高雄市政府防疫第一跟市政第一，尤其是防疫的部分，很多地方的需求都需要透過一個平台，把黨內決策融入中南部基層的聲音跟需求，所以也透過此一機制，把中南部基層的聲音融入黨內決策，讓國民黨尤其包括立法院黨團，可以把現在防疫中南部的一些需要來加強補助或協助跟中央溝通。因為上述原因，市長就欣然的答應了這樣的請託。

國民黨 韓國瑜 鄭照新

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