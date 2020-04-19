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泊左營軍港敦睦艦3確診 韓國瑜：感到心理壓力很大

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜上午搭高捷，並視察、體驗高捷等大眾運輸場站防疫作為。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜上午搭高捷，並視察、體驗高捷等大眾運輸場站防疫作為。記者蔡孟妤／攝影

停泊高雄左營軍區的敦睦艦隊，傳出3人確診感染新冠肺炎病毒，高雄市長韓國瑜今到高雄捷運、左營高鐵站、台鐵等大眾運輸場站視察，避免出現缺口。韓國瑜說，軍艦3人確診，感到心理壓力很大，希望各單位繼續攜手努力防疫。

韓國瑜上午11點左右，在交通局長鄭永祥、高捷總經理張修齊等人陪同下，到高捷R15生態園區站搭車，並體驗高捷首創的「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，該閘門會自動檢測進閘門旅客體溫，如果體溫超過37.5度，會由高捷人員複測體溫，如複測仍額溫37.5度或耳溫38度，則會轉介就醫。

韓國瑜接著在高捷左營站下車，高捷左營站則架設紅外線體溫量測儀，韓國瑜也前往視察體驗；並再到台鐵及高鐵左營站，了解台鐵、高鐵的防疫作為，如台鐵的紅外線感測螢幕可讓乘客看到自己頭上出現的體溫度數，高鐵為讓旅客保持距離，把部分座椅拆除。

韓國瑜說，昨傳出軍艦有3名確診個案，「我們感覺心理壓力很大。」他拜託高捷、台鐵及高鐵人員，「高雄本土個案是0，要拜託大家再辛苦一點，繼續努力」。

高捷的「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，是全台首創，旅客通過，只要體溫過高，閘門就會顯示系統異常而無法開啟，可省去監控體溫的人力，但因須管制閘門出入，因此不適用人潮多的車站，人潮多的車站仍採有人員監控、可大範圍感測體溫的傳統紅外線體溫量測儀。

高捷公司表示，目前高捷有31台「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門分設在26個車站；另左營站、三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站等5個人潮多的大站，則仍採紅外線體溫量測儀；其他非密閉式的高架車站，則戴口罩即可進出。

另韓國瑜搭捷運時，一路上有不少民眾對他喊「市長加油」、「我們沒離開」，韓國瑜也轉頭向替他加油打氣的民眾微笑點頭致意。

高雄市長韓國瑜上午搭高捷，並視察、體驗高捷等大眾運輸場站防疫作為。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜上午搭高捷，並視察、體驗高捷等大眾運輸場站防疫作為。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜上午搭高捷，並視察、體驗高捷等大眾運輸場站防疫作為。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜上午搭高捷，並視察、體驗高捷等大眾運輸場站防疫作為。記者蔡孟妤／攝影

韓國瑜 高捷 高鐵

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