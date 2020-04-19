軍艦染疫擴大？ 高雄衛生單位嚴陣以待

軍艦染疫引起全國高度關注，衛福部疾管署高屏管制中心表示，艦隊官集中檢疫後，如果篩出陽性反應就送醫處理，若檢出陰性則需集中檢疫達14天，完全沒有感染疑慮後再放行，以「投石問路」方式一層一層回溯追蹤，阻絕任何擴散社區的可能。

據了解，17日在中部某醫院確診的軍校實習生，9日該名學生返港，10日就出現頭痛情形，13日出現嗅覺異常，卻服用自備藥物，至15日下船後才就醫。另2名同寢室的學員，15日也各自返回住居地，至18日相繼證實確診時，已不知道接觸多少人。

高雄醫界人士質疑，軍艦當時為何沒有比照包機入境模式先集中控管，待採檢無虞再放行，其中一名軍校生出現頭痛、嗅覺失靈等症狀時，是否也疏於警覺，以致造成這起群聚感染。