軍艦染疫擴大？ 高雄衛生單位嚴陣以待
軍艦染疫引起全國高度關注，衛福部疾管署高屏管制中心表示，艦隊官集中檢疫後，如果篩出陽性反應就送醫處理，若檢出陰性則需集中檢疫達14天，完全沒有感染疑慮後再放行，以「投石問路」方式一層一層回溯追蹤，阻絕任何擴散社區的可能。
據了解，17日在中部某醫院確診的軍校實習生，9日該名學生返港，10日就出現頭痛情形，13日出現嗅覺異常，卻服用自備藥物，至15日下船後才就醫。另2名同寢室的學員，15日也各自返回住居地，至18日相繼證實確診時，已不知道接觸多少人。
高雄醫界人士質疑，軍艦當時為何沒有比照包機入境模式先集中控管，待採檢無虞再放行，其中一名軍校生出現頭痛、嗅覺失靈等症狀時，是否也疏於警覺，以致造成這起群聚感染。
高雄市衛生局長林立人說，昨天已請高雄各醫療院所加強詢問海軍基地、軍艦的接觸史，潛伏期至少5至7天，最長14天，可能與軍艦人員接觸的商店、大眾運輸駕駛等，這段期間都要提高警覺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言