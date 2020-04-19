影／接中常委救韓國瑜？ 侯友宜說話了

國民黨主席江啟臣上任後有意指派5席縣市長為指定中常委，對此韓國瑜已表示同意，但新北市長侯友宜遲未點頭，侯今再度被問是否意願接下，他重申，「把新北市長角色最好，是我當前最重要的事情」；另國民黨也有人寄望侯接中常委，幫韓國瑜度過罷免難關，他則表示，「主要的工作先做好，其他可以幫的，都會去幫忙。」

侯友宜表示，防疫期間，把防疫工作做好，把市政拚好，是最重要的事情，也是對黨負責任的態度，接那些位置不重要，最重要是你自己的角色，「因為我現在是新北市長，這個角色最重要，我是一個黨員，也會把黨員角色做好」

侯友宜也說，有任何需要反映民眾的聲音，都會反映給黨知道，「溝通管道很多，不限哪個位置，隨時都可以跟黨內好朋友一起，為市民做最大貢獻。」