快訊

敦睦艦隊染疫官兵返台中 確診前的接觸史曝光了！

新冠病毒為何會出現「偽陰性」？專家揭5個可能原因

陳建仁：今年1月底世衛才宣告緊急事件 為時已晚

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。 法新社
世界衛生組織秘書長譚德塞。 法新社

新冠肺炎防疫期間，世界衛生組織的示警動作引發正反兩派意見。副總統陳建仁表示，2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約一個月，世衛就宣告「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，但新冠肺炎病毒據說去年12月初就出現第一起病例，也有傳言是12月中，但世衛直到今年1月底才宣告PHEIC，為時已晚。

防疫期間，陳建仁多次接受外媒專訪，討論我國處理武漢肺炎疫情的經驗、防疫策略等等。英國「每日電訊報」(The Daily Telegraph)日前專訪陳建仁，總統府今刊出相關內容。

陳建仁說，亞洲國家受到新興傳染病衝擊的風險一向居高，當年SARS疫情爆發時，包括越南河內、新加坡、香港等等，都受到嚴重衝擊，這就是「生物定時炸彈」，新興疾病可能隨時出現，難以預料，所以亞洲國家都做了較好的防備，這也是香港及新加坡都做得很好的原因。南韓雖沒有歷經SARS疫情，但曾經爆發中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)疫情，因此也學到經驗。

陳建仁認為，亞洲處於比歐美國家人民更危險的境地，每次都從災難中汲取教訓，但是隨著人與人的交流變得密切，世界似乎顯得越來越小，就像個地球村，大家都是一家人，當然要分享資訊，讓資訊透明，並快速知會大家，而這就是世衛的任務，世衛一旦收到警示，就必須有警覺立即行動，並迅速因應。

陳建仁舉例，2003年爆發SARS疫情時，世衛建立了(PHEIC)警示制度，而2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約一個月，當時，只有三個國家受到衝擊，世衛就宣告PHEIC，所以全世界都進行快篩、準備藥物、研發疫苗，但是，這次的新冠病毒，據說去年12月初就出現第一起病例，也有傳言是12月中，但直到今年1月底世衛才宣告PHEIC。

陳建仁說，當時，全世界已經有19個國家有病例，超過8000個確診案例，所以為時已晚。

陳建仁 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

何時解封？陳建仁：未來1年或1年半過「半正常」生活

陳建仁開全民防疫通識課 Hahow好學校4/20上線

【重磅快評】靠PTT防疫？疾管署還能更扯嗎？

新冠肺炎零確診 陳建仁：看到疫情可控管的一線曙光

相關新聞

陳建仁：今年1月底世衛才宣告緊急事件 為時已晚

新冠肺炎防疫期間，世界衛生組織的示警動作引發正反兩派意見。副總統陳建仁表示，2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出...

國民黨中常委 侯友宜、盧秀燕婉拒出任

新任國民黨主席江啟臣上任後向地方法院申請變更政黨負責人登記，卻因未依黨章任命副主席與五席指定中常委，而被法院要求補件。黨務高層表示，江將敲定五位縣市長指定中常委人選，最快明天公布，再向地院補交名單；但因江仍暫不任命副主席，法院是否同意仍有變數。

觀察站／中常委關鍵人選缺席 江啟臣領導埋變數

國民黨主席江啟臣將完成黨史上首度縣市長指定中常委提名，但攤開名單，國民黨三大執政的直轄市中，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等兩大諸侯都婉拒出任指定中常委，江又無意提名夠威望的副主席幫忙壓陣，要搞定黨內山頭仍有一番挑戰。

「南部不能被忽視」韓國瑜出任中常委最大考量

國民黨主席江啟臣將依黨章指定五位縣市長為中常委，身處罷免風暴的高雄市長韓國瑜同意出任中常委，格外引發關注。

蔡總統推特破百萬追蹤影片 一度遭大量檢舉無法觀看

蔡英文總統的推特（Twitter）追蹤人數在日前突破一百萬人，昨天晚間分別在臉書、推特推出一支三分鐘談話影片。豈料，在影...

接任國民黨中常委？盧秀燕婉拒：市政優先、防疫做好

高雄市長韓國瑜證實將擔任國民黨指定中常委，願意承擔幫助國民黨走出困境的責任後，其餘縣市長動態、意願備受關注。

陸配被要求填寫家屬資料 陳柏惟：應修法防範

台灣基進立委陳柏惟今天表示，他接獲陳情指稱中國政府要求在台的中國配偶填寫台灣家屬個人資料，他譴責這樣的蒐集行為，應研究修...

後295例解隔離速度快 張上淳點出二大可能原因

中央流行疫情指揮中心今分析我國395名確診案例，發現前100例確診案例與後295例比較，發現後295例解除隔離的速度較快...

接任國民黨中常委 金門答應、連江尊重黨中央決定

國民黨中央未按黨章所訂設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，向內政部申請變更政黨負責人遭退件，對於是否接任中常委，金門縣...

婉拒接藍營中常委 林明溱：給年輕人更多發揮的機會

南投縣長林明溱以高票連任南投縣長，對於藍綠政策直言不諱，提出不少建議批評，國民黨主席江啟臣致電林明溱，希望他擔任國民黨中...

國民黨邀縣市長任中常委 張麗善：無推辭理由但縣務為重

國民黨未依黨章規定邀縣市長擔任中常委，黨主席江啟臣邀韓國瑜等縣市長，有人同意有人拒絕，雲林縣長張麗善認為，在黨目前處境下...

黃敏惠證實接任中常委：國民黨最艱困時刻全力相挺

國民黨主席由江啟臣接任後，傳出向內政部申請變更政黨負責人登記，因未任命副主席與5席縣市長指定中常委，不符黨章規定遭要求補...

熱門新聞

我增3新冠肺炎確診 指揮中心證實是首例軍艦群聚

圖表看疫情／全球病例突破230萬 土耳其確診數攀升恐超過中國大陸

敦睦艦隊染疫？高市衛生局：接獲疑似個案

打臉國防部敦睦艦隊戴口罩 帛琉大使臉書照還原真相

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

疫情哀歌...看護集體落跑 加拿大安養院31名長者悲慘離世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。