陳建仁：今年1月底世衛才宣告緊急事件 為時已晚

新冠肺炎防疫期間，世界衛生組織的示警動作引發正反兩派意見。副總統陳建仁表示，2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約一個月，世衛就宣告「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)，但新冠肺炎病毒據說去年12月初就出現第一起病例，也有傳言是12月中，但世衛直到今年1月底才宣告PHEIC，為時已晚。

防疫期間，陳建仁多次接受外媒專訪，討論我國處理武漢肺炎疫情的經驗、防疫策略等等。英國「每日電訊報」(The Daily Telegraph)日前專訪陳建仁，總統府今刊出相關內容。

陳建仁說，亞洲國家受到新興傳染病衝擊的風險一向居高，當年SARS疫情爆發時，包括越南河內、新加坡、香港等等，都受到嚴重衝擊，這就是「生物定時炸彈」，新興疾病可能隨時出現，難以預料，所以亞洲國家都做了較好的防備，這也是香港及新加坡都做得很好的原因。南韓雖沒有歷經SARS疫情，但曾經爆發中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)疫情，因此也學到經驗。

陳建仁認為，亞洲處於比歐美國家人民更危險的境地，每次都從災難中汲取教訓，但是隨著人與人的交流變得密切，世界似乎顯得越來越小，就像個地球村，大家都是一家人，當然要分享資訊，讓資訊透明，並快速知會大家，而這就是世衛的任務，世衛一旦收到警示，就必須有警覺立即行動，並迅速因應。

陳建仁舉例，2003年爆發SARS疫情時，世衛建立了(PHEIC)警示制度，而2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約一個月，當時，只有三個國家受到衝擊，世衛就宣告PHEIC，所以全世界都進行快篩、準備藥物、研發疫苗，但是，這次的新冠病毒，據說去年12月初就出現第一起病例，也有傳言是12月中，但直到今年1月底世衛才宣告PHEIC。

陳建仁說，當時，全世界已經有19個國家有病例，超過8000個確診案例，所以為時已晚。