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觀察站／中常委關鍵人選缺席 江啟臣領導埋變數

聯合報 / 記者周志豪
國民黨主席江啟臣最快明天公布五位指定中常委人選，以完成政黨負責人變更登記。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣最快明天公布五位指定中常委人選，以完成政黨負責人變更登記。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席江啟臣將完成黨史上首度縣市長指定中常委提名，但攤開名單，國民黨三大執政的直轄市中，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等兩大諸侯都婉拒出任指定中常委，江又無意提名夠威望的副主席幫忙壓陣，要搞定黨內山頭仍有一番挑戰。

以青壯派領袖之姿順利拿下黨魁的江啟臣，個人未來性無可限量。做為立委，江歷練完整，但要坐穩最大在野黨主席職位，欠缺縣市長經歷的江啟臣，領導威望就顯得薄弱。

由於江啟臣在黨內領導威望不足，上任之初是否如「金恩慶模式」任命具黨內威望的黨副主席人選深受關注。當時有黨務人士建議，江應落實指定縣市長中常委制度，強化黨內領導威望，但前者遭江否決，後者推動也出現困難。

如今趁申請變更政黨負責人登記，江啟臣得以名正言順邀黨籍縣市長入夥，但攤開名單，雖有多位縣市長表達意願，但屬於重量級的侯友宜、盧秀燕雙雙缺席，顯示江主席雖極力改革，但黨內仍存在觀望心態。

高雄市長韓國瑜雖同意出任指定中常委，但罷韓案六月六日即將登場，黨中央若和罷韓緊緊相連，禍福難料。

江啟臣上任至今的黨務人事案，除遭質疑普遍缺乏亮點之外，任命大批義務副主委分封黨內各派系也遭詬病。如今終於有縣市長願意「梁山泊聚義」，出任指定中常委相挺，但關鍵人選缺席，仍為江未來黨內領導埋下變數。

江啟臣 中常委 韓國瑜

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