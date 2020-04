蔡總統推特破百萬追蹤影片 一度遭大量檢舉無法觀看

蔡英文總統的推特Twitter)追蹤人數在日前突破一百萬人,昨天晚間分別在臉書、推特推出一支三分鐘談話影片。豈料,在影片推出之後不久,推特上的影片卻遭到不明的大量檢舉後,部分網友出現無法觀看影片的情形,直到今天接近中午時,系統才恢復正常的狀態。

在影片恢復正常後,影片上架不到二十四小時,瀏覽人數即將破一百萬,影片點讚數也達到十萬,帳號追蹤人數增加到一0五萬(新增三萬多人)。

熟悉社群操作的人士表示,確實有可能是有非常非常大量的檢舉後,系統會暫時先設置敏感然後經過檢查之後就會再開放。另外,也由於因為最近各國lockdown(因疫情緣故,網路平台為避免工作人員受到疫情波及而採取相關緊縮政策)的關係,許多平台服務也因此人力吃緊,需要檢查處理的流程比較不會那麼迅速。

蔡總統推特帳號的影片,在昨晚近午夜時,到今天上午,無法觀看,但留言分享等功能是正常,唯獨影片是無法觀看。府方人士低調證實確有此事,也請推特協助,到了今天中午前夕,便已恢復正常。

百万人のフォローワーに感謝したいとおもいます。



マスクが少しでもCOVID-19と闘う日本の役に立てれば。



共に戦えば、一人一人の力の和より大きな力を生み出せる!



Together, we can be more than the sum of our parts. pic.twitter.com/40VhSLVBzY