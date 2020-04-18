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蔡總統推特破百萬追蹤影片 一度遭大量檢舉無法觀看

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統推特帳號追蹤人數在近日突破一百萬人，昨晚也錄製一支影片，說明社群對她及台灣的重要意義。影片中的杯子寫有「Taiwan Can Help」字樣，成為一大亮點。 照片翻攝自總統臉書
蔡英文總統推特帳號追蹤人數在近日突破一百萬人，昨晚也錄製一支影片，說明社群對她及台灣的重要意義。影片中的杯子寫有「Taiwan Can Help」字樣，成為一大亮點。 照片翻攝自總統臉書

蔡英文總統的推特Twitter）追蹤人數在日前突破一百萬人，昨天晚間分別在臉書、推特推出一支三分鐘談話影片。豈料，在影片推出之後不久，推特上的影片卻遭到不明的大量檢舉後，部分網友出現無法觀看影片的情形，直到今天接近中午時，系統才恢復正常的狀態。

在影片恢復正常後，影片上架不到二十四小時，瀏覽人數即將破一百萬，影片點讚數也達到十萬，帳號追蹤人數增加到一０五萬（新增三萬多人）。

熟悉社群操作的人士表示，確實有可能是有非常非常大量的檢舉後，系統會暫時先設置敏感然後經過檢查之後就會再開放。另外，也由於因為最近各國lockdown（因疫情緣故，網路平台為避免工作人員受到疫情波及而採取相關緊縮政策）的關係，許多平台服務也因此人力吃緊，需要檢查處理的流程比較不會那麼迅速。

蔡總統推特帳號的影片，在昨晚近午夜時，到今天上午，無法觀看，但留言分享等功能是正常，唯獨影片是無法觀看。府方人士低調證實確有此事，也請推特協助，到了今天中午前夕，便已恢復正常。

疫情 蔡英文 推特

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