旗山老街遊客略回流 20攤商不堪損失撤離商圈

連續2天零確診病例後，今天是假日，不少人往郊外跑，先前被發布國家級警報的旗山老街遊客量略有回流，不過跟以往比起來，人潮仍差得遠。攤商說，希望外界不要再把旗山老街貼上標籤，近日已有20個攤商「收攤」結束營業，遊客再不來，需要想辦法申請補助。

清明連假期間，高雄旗山老街與興達港觀光漁市被列入警示區，近2周來生意大受影響。今天天氣不錯，加上中央流行疫情指揮中心連續2天宣布零確診，不少遊客驅車上山。一名高雄市區的女遊客說，每天悶在家裡很難受，今早去田寮月世界健行，下午轉往老街觀光，自己有戴口罩出門，而且老街人潮比菜市場少，不會太擔心。

旗山老街從火車站起至華中路口是攤商集中處，近日生意下滑影響商販擺攤意願，今天雖然是假日，人潮還是不如以往。攤商邱凡誠說，老街人潮約只有以往假日的10分之1，約有20攤撤離老街。

另方面，義大遊樂世界今日遊客量持平，可能正值各學校期中考時間，多少影響家長帶孩子出遊意願。