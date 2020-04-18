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翡翠灣福華關門60員工憂生計何去何從？福華：擬2方案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
翡翠灣福華關門60員工憂生計何去何從？福華：擬2方案。記者游明煌／攝影
翡翠灣福華關門60員工憂生計何去何從？福華：擬2方案。記者游明煌／攝影

北海岸的「翡翠灣福華度假大飯店」確定營運到4月底，5月進行員工安置、房舍處理等收尾的工作，5月31日結束營業。現在60多名員工十分不捨，但憂心何去何從，以後生計不知如何面對？台北福華證實，目前擬具兩項方案由員工選擇，多是老員工，一起打拚到現在，公司一定會有妥善的安排。

台北福華大飯店公關室副理陳正平說，「翡翠灣福華度假大飯店」確定營運到4月底，5月進行員工安置、房舍處理等收尾的工作，5月31日結束營業。

陳正平表示，目前員工約60多人，多是老員工。公司有26年歷史，不少人是一起打拚1、20年的好夥伴，公司一定站在員工的立場安善安置。

目前擬具兩項方案由員工選擇，依員工意願安排，方案一是如果願繼續留在福華集團，將被安排轉職到集團其它連鎖據點，方案二是，因有不少人住金山萬里，如果覺得太遠，會依照勞基法規定辦理。

新北市勞工局勞資爭議科長賴彥亨說，翡翠灣福華由太平洋建設公司萬里分公司於三月提出大量資遣通報，有78名員工受影響，後續將持續追蹤，了解員工權益是否受到影響，也會輔助員工再就業。

翡翠灣福華關門60員工憂生計何去何從？福華：擬2方案。記者游明煌／攝影
翡翠灣福華關門60員工憂生計何去何從？福華：擬2方案。記者游明煌／攝影

工安 萬里

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