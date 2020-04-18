後295例解隔離速度快 張上淳點出二大可能原因
中央流行疫情指揮中心今分析我國395名確診案例，發現前100例確診案例與後295例比較，發現後295例解除隔離的速度較快，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，分析後可能是後295的案例較為年輕，且年輕人較不會變成重症，解除隔離也比較快。
張上淳也說明，除了個案的年紀較輕的可能性以外，另外的可能性為，初期個案少，採檢時比較嚴謹，不過隨著個案愈來愈多，團隊也有經驗，也會讓認定上或是解隔離的速度較快。
依照指揮中心的資料顯示，3月31日與4月1日前後的解除隔離個案的差別，張上淳表示，3月31日前發病至解隔離的天數，中位數為26天、住院到解隔離天數中位數為20天、住院到出院天數為22天；4月以後發病到解除隔離天數中位數為24天、住院至解除隔離中位數為20天、住院至出院天數為20天。整體來看，3月31日前的天數大多都比4月後來得長。
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