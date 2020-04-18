接任國民黨中常委 金門答應、連江尊重黨中央決定

國民黨中央未按黨章所訂設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，向內政部申請變更政黨負責人遭退件，對於是否接任中常委，金門縣長辦公室表示，縣長楊鎮浯日前有跟黨主席江啟臣通電話，也答應接任黨內中常委一職。連江縣長劉增應表示，一切尊重黨中央做法。

金門縣長辦公室主任陳志斌轉述，楊鎮浯曾任第九屆立法委員，當時在立院與江啟臣關係友好，日前江啟臣致電給楊鎮浯詢問是否接任中常委，楊鎮浯也直接答應。連江縣長劉增應表示，對於中常委人選，過往都是由大縣市的首長擔任，一切尊重黨中央做法。