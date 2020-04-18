婉拒接藍營中常委 林明溱：給年輕人更多發揮的機會

南投縣長林明溱以高票連任南投縣長，對於藍綠政策直言不諱，提出不少建議批評，國民黨主席江啟臣致電林明溱，希望他擔任國民黨中常委，但林明溱認為，國民黨需要世代交替，他已經擔任第二屆縣長，任期剩下二年多，因此他婉拒江啟臣邀請，希望讓更多年輕人參與黨中央決策，促進國民黨年輕化。

林明溱從立委轉戰南投縣長，第一次縣長選舉，為國民黨守住南投縣，成為中彰投唯一藍營執政縣市；2018縣市長選舉，林明溱更以將近10萬票差距，寫下南投縣長連任記錄。在政治議題上他更心直口快，對於中央政策直言不諱，最早對一例一休政策開砲，也批評國民黨總統初選制度被破壞。

林明溱說，江啟臣邀請他接任中常委，但他已經婉拒。主要是考量這次國民黨選舉失利，很大部分是國民黨缺乏新血注入，和年輕世代脫節。他肯定江啟臣邀請縣市長擔任中常委，讓黨的政策更能接地氣。但因為他已經連任，任期剩兩年多，更認為國民黨需要有更多年輕人的聲音，南投縣已經有縣議員游灝擔任中常委，可以代表南投縣發聲，如果他再接中常委，可能排擠其他縣市的缺額，因此決定讓賢，也希望國民黨能加速世代交替，讓政策更貼近民眾的心聲和需求。