國民黨邀縣市長任中常委 張麗善：無推辭理由但縣務為重

國民黨未依黨章規定邀縣市長擔任中常委，黨主席江啟臣邀韓國瑜等縣市長，有人同意有人拒絕，雲林縣長張麗善認為，在黨目前處境下，身為黨員沒有推辭的理由，但她還是以縣務為重，每周開中常會，若與縣務時間衝突，她還是會以縣務為重。

張麗善指出，國民黨目前處境大家也都清楚，主席有意改革，此時此刻身為黨員，對黨的感情與責任，為黨盡棉薄之力，實無推辭理由，但身為縣長的她，還是以縣務為優先，尤其目前疫情當下，守護雲林是她重中之重的責任所在，所以一切以縣務為重。

張麗善舉例說，中常會每周三都得開會，一旦縣務和黨務時間有所衝突時，她會選擇縣務為要，也期待黨能體恤。