聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨邀縣市長任中常委 張麗善：無推辭理由但縣務為重
國民黨未依黨章規定邀縣市長擔任中常委，黨主席江啟臣邀韓國瑜等縣市長，有人同意有人拒絕，雲林縣長張麗善認為，在黨目前處境下，身為黨員沒有推辭的理由，但她還是以縣務為重，每周開中常會，若與縣務時間衝突，她還是會以縣務為重。
張麗善指出，國民黨目前處境大家也都清楚，主席有意改革，此時此刻身為黨員，對黨的感情與責任，為黨盡棉薄之力，實無推辭理由，但身為縣長的她，還是以縣務為優先，尤其目前疫情當下，守護雲林是她重中之重的責任所在，所以一切以縣務為重。
張麗善舉例說，中常會每周三都得開會，一旦縣務和黨務時間有所衝突時，她會選擇縣務為要，也期待黨能體恤。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言