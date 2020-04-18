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不畏青年選票衝擊選情 國民黨青年推不在籍投票修法

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

朝野力推公民權下修至18歲，對同樣具鼓勵青年參與的不在籍投票修法卻立場各異。繼國民黨立委溫玉霞與林為洲近日開第一槍辦公聽會凝聚修法共識後，黨內青年部門近日串聯，要攜手由下而上促成「不在籍投票」修法。

國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，推動不在籍投票有三種功能，除可鼓勵外漂青年關注原鄉公共事務，還可降低偏鄉居民與旅外僑民、台商返鄉投票成本，真正擴大公民參及青年參政，也是鼓勵外漂青年、海外國人與台商關心國內事務。

蕭敬嚴說，不僅台商、海外僑胞投票成本高，根據相關統計，離島民眾的投票成本一票也要超過10萬元，既然現在不在籍投票在技術上已不是問題，當然應該嘗試推動。蕭說，近日將舉辦地方座談會，展開意見徵詢，具體推動修法。

國民黨青年團總團長田方倫也認為，國內青年外地工作、求學的不少，要擴大青年對公民參與，不是只有投票年齡下修至18歲，不在籍投票才可以讓學子與外地工作青年就近投票，這才是真的鼓勵青年參與，也可降低青年投票成本。

蕭敬嚴表示，主張推動不在籍投票不是為了爭取青年支持，是為讓國內民主制度更健全。田方倫也說，目前國內40以下青年絕大多數都支持民進黨，推不在籍投票對國民黨選情「當然不好」，但這是落實公民權的大是大非問題，不應迴避。

外界質疑，若推動不在籍投票，台商或台生在大陸投票恐間接讓台灣選舉遭大陸透。蕭敬嚴表示，美國擔心俄羅斯介入選舉，但也推動了通訊投票，相關疑慮只是有沒有心推動的問題。

田方倫揶揄，民進黨政府不推不在籍投票是擔心多挺藍的台商與外僑投票影響選情，思考僅只於下次選舉的算計，沒有想落實、深化民主，愧對民主進步4字。

投票 青年 國民黨

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