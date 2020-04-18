江啟臣徵詢侯友宜任中常委遭婉拒 副主席仍無需求

國民黨主席由立委江啟臣接任後，傳出向內政部申請變更政黨負責人登記，卻因未任命副主席與5席縣市長指定中常委，不符黨章規定遭要求補件。江近日展開縣市長指定中常委徵詢，預計下周三常會正式公布、任命，不過新北市長侯友宜已經婉拒。至於副主席，江仍確定不任命。

黨務人士表示，去年全代會修改黨章後，授權黨主席得任命5位黨籍縣市長出任指定中常委，但當時的黨主席吳敦義也沒有任命；這次申請變更政黨負責人登記時，才會僅繳出32席選任中常委名單，以為非選任常委不是變更必要要件。

黨務人士表示，江啟臣徵詢5席縣市長指定中常委人選已盡底定，周三中常會正式指定任命後，就會將清單在送內政部補件。

至於副主席人選，黨務人士說，中常會是黨最高權力機關，基於尊重體制，內政部要求完整任命可以接受，但副主席設置原本就是由黨主席「視需求」選擇與決定，無涉黨內選舉，江啟臣暫時仍沒有任命規畫。

黨務人士表示，若後續國民黨申請負責人變更補件時，因為未任命副主席再遭內政部為難，將委請律師提出申覆。

據了解，江啟臣將任命的5位縣市長指定中常委，除已出面證實的高雄市長韓國瑜外，還有新竹縣長楊文科，以及於立院與江啟臣同屬青壯世代的雲林縣長張麗善及金門縣長楊鎮浯。

至於第5位縣市長指定中常委人選，黨務人士表示，雖仍希望以直轄市長優先，但也尊重被徵詢者意願。在新北市長侯友宜「市政優先」婉拒後，台中市長盧秀燕接任可能性也不高，台東縣長饒慶鈴與彰化縣長王惠美被點名是可能人選。

特別的是，目前國民黨選任中常委中第一高票當選的徐榛蔚，本身就是花蓮縣長，若再任滿5位縣市長指定中常委，新任常會中等於有6位縣市長，已達執政縣市數四成。