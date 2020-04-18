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出任國民黨中常委？饒慶鈴：做好台東縣長為重

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
對是否出任國民黨中常委？饒慶鈴回應「現階段，我以做好台東縣長為重」。圖／本報資料照片
對是否出任國民黨中常委？饒慶鈴回應「現階段，我以做好台東縣長為重」。圖／本報資料照片

傳聞國民黨主席江啟臣近來努力徵詢五位黨籍縣市長出任指定中常委台東縣長饒慶鈴今天中午低調表示：「黨中央有無徵詢過我，由黨中央回應，但現階段，我以做好台東縣長為重」。

江啟臣當選國民黨主席後，傳出申請變更國民黨負責人，但被內政部駁回，理由是未依黨的章程規定，遴選副主席及五位縣市長當中常委，據了解，江啟臣除了要尋覓副主席人選，還要徵詢五位黨籍縣市長擔任指定中常委。

饒慶鈴今天一早忙著跑婚喪喜慶行程，她中午抽空回覆說：「黨中央有無徵詢過她，要由黨中央回應」。

至於會不會出任中常委？饒慶鈴說：「現階段，我以做好台東縣長職務為重，目前台東除了防疫，還有很多攸關地方發展的重要建設須推動。」

台東 中常委 江啟臣

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