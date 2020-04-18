委內瑞拉議員感謝台灣捐物資 外交部：不求任何回報
委內瑞拉國會議員雅尼茲（Jesús M. Yánez M.）今天表示，收到台灣捐贈的1萬9千份抗疫物資，外交部今天也在官方推上回應，我國不求任何回報，單純地想並肩對抗新冠肺炎。
雅尼茲這兩天在推特上表示，對抗新冠肺炎，台灣和委內瑞拉站在一起，目前已經向委內瑞拉第一線醫護人員運送了1萬9千份材料和物資，雅尼茲也上傳分送物資的影片和照片。
外交部在推特上回應雅尼茲推文，表示來自台灣的幫助跨越國界的障礙抵達委內瑞拉，我們不求回報，單純地想並肩對抗新冠肺炎。
委內瑞拉去年爆發總統爭位危機，我國駐美代表高碩泰出席美洲國家組織（OAS）舉行的「委內瑞拉人道危機全球會議」，不僅是唯一亞洲國家代表，還上台致詞，宣布我國提供委內瑞拉50萬美元的人道援助計畫，雅尼茲當時也在推特上表示感謝。
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