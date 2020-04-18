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國民黨申請變更負責人卡關？內政部：無退件並已備案

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨八德大樓黨中央外觀。聯合報資料照片 記者潘俊宏／攝影
國民黨八德大樓黨中央外觀。聯合報資料照片 記者潘俊宏／攝影

媒體報導，國民黨主席江啟臣上任後，向內政部申請變更政黨負責人登記遭到退件；內政部今天表示，並沒有退件情形，並已經在4月6日備案，報導內容和事實完全相反。

媒體報導，國民黨向內政部申請變更政黨負責人登記被退件，原因是未設副主席，也未指定五位縣市長為中常委，不符黨章規定，國民黨一邊向內政部申覆，一邊找縣市長擔任指定中常委。

內政部發布新聞稿表示，國民黨改選負責人江啟臣及改選第20屆第2任常務委員，於3月24日報請內政部備案，內政部經依法查對相關人員資格後，已於今年4月6日函復均予備案，國民黨說被內政部打槍，顯非事實。

內政部表示，並沒有退件，報導內容與事實完全相反，請媒體報導前應盡查證責任，勿隨意製造不實報導。

媒體報導，國民黨主席江啟臣上任後，向內政部申請變更政黨負責人登記遭到退件；內政部今天表示，並沒有退件情形，並已經在4月6日備案。
媒體報導，國民黨主席江啟臣上任後，向內政部申請變更政黨負責人登記遭到退件；內政部今天表示，並沒有退件情形，並已經在4月6日備案。

內政部 國民黨 江啟臣

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