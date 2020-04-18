是否接下國民黨中常委？侯友宜這樣回

國民黨中央因未指定5位縣市首長為中常委，且沒有設副主席，向內政部申請變更政黨負責人登記遭退件，對於是否會接任國民黨中常委，新北市長侯友宜未正面回應，僅表示做好自己份內的事情，對人民、對黨都好。

侯友宜表示，他現在是新北市的市長，只要努力做事，讓市民知道他們的努力，他現在做重要的職責，是守護國人的健康，守護新北市的安全，並把建設做出來。

侯友宜表示，他所做的事情相信對人民也好，對自己所屬的黨也好，只要是自己做好事情，做好份內的事情，對大家都是好的。