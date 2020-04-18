張經義任東方衛視記者恐被罰 蘇貞昌：不是因說什麼話

台灣人張經義在對岸東方衛視擔任記者，日前在白宮記者會上被川普點名，張經義回答「來自台灣」，引發討論。行政院長蘇貞昌今早到新北市晶品公司視察肉品庫存受訪表示，張應該處罰「不是因他講什麼話，而是違反『兩岸人民關係條例』在中國共產黨的機關任職」。

蘇貞昌強調，該法是馬政府規定，蔡政府一字沒改，若不執法是包庇、怠惰職務。

陸委會日前表示，東方衛視是中國共產黨「地方黨務及政務直屬的事業單位」，所以張經義違反了兩岸條例33條「不得任職中國黨政軍」的規定，可依法處10萬元以上，50萬元以下罰鍰。