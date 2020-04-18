罰張經義規定馬政府訂？ 馬辦：蘇貞昌念念不忘馬英九

陸委會將以在共產黨機關任職為由開罰在中國大陸東方衛視擔任記者的我國國民張經義，行政院長蘇貞昌今天表示規定是在前總統馬英九時代所訂。馬辦上午發出新聞稿澄清，反擊制度是蔡英文總統任陸委會時所訂，批評蘇荒謬無知，。

馬辦指出，陸委會引兩岸條例33條「不得任職中國黨政軍」規定是於民國92年所修訂，當時的陸委會主委是現任總統蔡英文；陸委會於17日記者會中也說明，「陸委會於93年3月1日陸法字第0930003031-1號公告，業就上開黨政軍組織予以例示」。

馬辦質疑，陸委會開罰張經義依據，明明是民進黨執政時期由蔡英文所訂下的規定，蘇貞昌居然還可臉不紅氣不喘的扯上馬前總統，到底是無知還是居心不良？

「法律豈可只針對特定個人，政府若要以此論罪，就該一體適用」。馬辦認為，與張經義情況類似，在大陸媒體或其他行業工作的台灣民眾所在多有，蔡政府擴大解釋相關規定的作法令人難以認同。

馬辦表示，無論武漢包機議題或張經義事件，蘇貞昌一再操弄反中民粹，修理自己國人，這次引錯誤資訊誤導國人，實在又是一次非常不良的示範；蘇貞昌貴為行政院長，問政標準應遠高於部分信口開河、素質不良立委。

馬辦建議，蘇貞昌對不清楚的事不要妄加批評，並再次呼籲蘇貞昌不要對馬英九念念不忘。