傳韓國瑜將接國民黨中常委 時力議員黃捷批騎驢找馬

高雄市「罷韓」進入投票第三階段，市議員黃捷今早爆料，高雄市長韓國瑜可接下國民黨中常委，她認為，國民黨正訴求改革，如果讓即將被罷免的市長接中常委，絕非明智之舉，更認為韓在任期最後一天前都不該騎驢找馬，想著自己的下一步。

時代力量高雄市議員黃捷今早與不分區立委王婉諭在高雄共同成立聯合服務處，會後談及罷韓看法，她爆出高雄市長韓國瑜可能接下國民黨中常委。她說，國民黨正訴求改革，卻讓即將被罷免的市長接中常委，會讓改革步伐變得更慢，絕不明智。她說，韓應該來市議會備詢，完整說明市政，把任期最後一天前應完成的任務都完成，不是騎驢找馬，在想下一步是什麼。

黃捷也認為，韓陣營聲請停止罷韓的作法是做困獸之鬥，垂死掙扎，但在她看來卻是在浪費司法資源、社會資源，沒搞清楚自己的本分，韓市長自己說，「做好市政的本份才是最好的防禦」，那就不應逃避市議會的質詢與監督。